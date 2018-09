Man aangehouden na ‘schietincident’

Op maandag 10 september 2018 om 3.00 uur kwam er bij het operationeel centrum de melding dat iemand schoten had gehoord in de Herendam. Er zou een ruzie aan vooraf gegaan zijn. Verschillende politie-eenheden werden die kant op gestuurd. Onderweg kregen ze de informatie dat er niemand gewond was en dat er vermoedelijk met een alarmpistool was ‘geschoten’. Ter plaatse bleek dat er een ruzie was ontstaan tussen twee bewoners van de straat. De aangever gaf aan dat er een ruzie over geluidsoverlast was geweest. Op een gegeven moment zag hij dat zijn buurman uit het raam hing en een wapen op hem richtte. Hij schrok toen hij knallen hoorde. Maar toen had hij door dat het een alarmpistool was. De verdachte ging terug zijn huis in. De toegesnelde agenten gingen in onderhandeling met de verdachte om hem te bewegen naar buiten te komen. Dat lukte en hij is aangehouden. In de woning is inderdaad een alarmpistool aangetroffen. De recherche heeft de zaak in onderzoek.