Ook vierde verdachte aangehouden voor zware mishandeling Eindhoven

Afgelopen weekend heeft de politie in Eindhoven opnieuw een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de zware mishandeling op het Stratumseind op 14 juli van dit jaar. 'Hierbij werden twee mannen zwaar mishandeld', zo meldt de politie maandag.

Vierde verdachte

Deze vierde verdachte is een 16-jarige Eindhovenaar. Hij werd aangehouden op een Eindhovens voetbalcomplex, waar hij door aanwezige politiemensen in burger werd herkend. Vorige week werden al twee 18-jarige verdachten uit Eindhoven aangehouden.

Eerdere aanhoudingen

In de nacht van de mishandeling werden ook reeds twee aanhoudingen gedaan. Daarvan bleek dat één van de verdachten niets met de openlijke geweldpleging te maken te had. De andere verdachte werd vrijgelaten na het afleggen van een verklaring en is nog steeds verdachte in de zaak. De twee 18-jarige Eindhovenaren zijn lopende het onderzoek aan het einde van de vorige week in vrijheid gesteld. Ze zijn nog wel verdachte.