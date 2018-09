Man (47) aangehouden voor brandstichting chalet Mierlo

Afgelopen vrijdag ontstond in Mierlo aan het einde van de avond in een chalet brand op een recreatiepark aan de Patrijslaan. 'Kort daarna werd een 47-jarige man uit Aarle-Rixtel aangehouden op verdenking van brandstichting', zo meldt de politie maandag

Chalet compleet verwoest

De brand werd rond 23.30 uur ontdekt en de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brandweer kon helaas niet meer voorkomen dat het chalet volledig verwoest werd. Al snel kwam tijdens het politieonderzoek de naam van de later aangehouden man bovendrijven.

Aangehouden

Omdat er voldoende grond was om hem als verdachte aan te merken, werd hij ongeveer een uur later opgepakt. De politie verdenkt de man ervan dat hij de brand stichtte naar aanleiding van een conflict binnen de relationele sfeer. Hij zit vast. De kleding van de man is door de politie in beslag ten behoeve van sporenonderzoek. De eigenaar van het chalet deed aangifte.