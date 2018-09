Vrouw zwaargewond na steekincident woning Rotterdam, 1 aanhouding

Maandagochtend is een 27-jarige vrouw in Rotterdam-Zuid zwaargewond geraakt toen zij in een woning op de Ebenhaëzerstraat gestoken werd. 'Wat er precies in de woning is gebeurd is nog onduidelijk. Eén man is aangehouden', zo meldt de politie maandag.

112-melding steekincident

Kwart voor twaalf ‘s middags werd het alarmnummer gebeld vanwege een ruzie en steekincident in een woning. In de woning waren meerdere personen aanwezig, onder wie ook enkele kinderen. De vrouw had ernstige verwondingen.

Levensreddende handelingen agenten

Agenten van het Team Parate Eenheid die extra getraind zijn op levensreddend handelen en beschikking hebben over speciale medische hulpmiddelen hiervoor, hebben de vrouw gelijk verbonden. De vrouw is vervolgens met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Man (34) aangehouden

Eén van de mannen die in de woning aanwezig was, een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden. De politie is een onderzoek gestart. De Forensische Opsporing heeft de woning onderzocht op sporen en de politie spreekt met getuigen.