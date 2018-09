‘Witte’ meisjes op laag mbo-niveau onzichtbaar en weinig perspectief

‘Witte’ meisjes in het vmbo-basis en mbo 2 niveau starten vaak vol ambities aan school. Het behalen van de startkwalificatie mbo 2 in de richting zorg, is echter voor hen onvoldoende om tot een gewenst beroep te komen, werk te vinden of economisch zelfstandig te zijn. Hun gedroomde toekomst klapt als een kauwgombel uit elkaar. Dit blijkt uit het proefschrift ‘Wat een meisje wil’Opent extern van sociologe en antropologe Talitha Stam, dat zij op donderdag 20 september 2018 verdedigt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Stam onderzocht een groep meisjes en hun aspiraties op het vmbo-basis en mbo 2 niveau in de Randstad in de richting zorg. Hierbij keek ze specifiek naar ‘witte’ meisjes van Nederlandse komaf met laagopgeleide ouders op multi-etnische scholen. Een kwetsbare groep meisjes die door de jaren heen onzichtbaar is geworden voor zowel onderzoekers als beleidsmakers. De meeste meisjes halen namelijk wel hun startkwalificatie, waardoor ze relatief weinig terug te vinden zijn in cijfers over voortijdig schoolverlaten of andere statistieken die op problemen kunnen duiden.

Lege handen

Toch leidt hun mbo-niveau 2 diploma vaak niet tot hun gedroomde beroep, werk in de zorg of economische zelfstandigheid. Ook blijkt dat in de richting (zorg) waarin zij terecht gekomen zijn, zij nog wel stage kunnen lopen met hun niveau, maar daar uiteindelijk niet kunnen werken omdat er dan een hoger niveau wordt gevraagd. Doorstromen naar een hoger mbo – niveau is ook vaak niet haalbaar voor deze meisjes. Hun toekomstperspectief klapt hierdoor uit elkaar, en staan ze in feite met lege handen.

Loopbaanbegeleiding

Het inzetten van gerichte loopbaanbegeleiding op het mbo kan zorgen voor een betere aansluiting onderwijsniveau en aspiraties. Stam wil met haar proefschrift bijdragen aan deze ‘onzichtbare’ groep meisjes en hun problematiek meer zichtbaar maken bij beleidsmakers, onderzoekers en scholen.

Etnografische aanpak

Stam liep twee jaar lang mee met de meisjes in het vmbo-basis en mbo niveau 2 Helpende Zorg in de Randstad. Tevens bezocht zij verschillende vmbo en mbo-scholen, zat zij in de klassen, was zij aanwezig bij de docentenvergaderingen en zorg-overleggen. Ook bezocht Stam hun stageplaatsen en kwam ze bij de meisjes thuis.