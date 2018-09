Minister roept politiebonden op om acties af te blazen

De bonden hebben de actie aangekondigd om van 14 september (18:00) tot 16 september (23:59) alleen spoedmeldingen in behandeling te nemen. Aanleiding is een lang slepend conflict over een nieuwe cao. De politie heeft eerder acties gevoerd, maar die waren vooral publieksvriendelijk.

De bonden zeggen dat 112 meldingen wel behandeld zullen worden en hierdoor er geen gevaar ontstaat voor de samenleving. Als de bonden geen gehoor geven aan de oproep van de minister, dan stapt deze naar de rechter.