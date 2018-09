Man (26) opnieuw vrijgesproken van brandstichting en doden hamster ex-vriendin

Dinsdag heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch een 26-jarige man uit Heerlen in hoger beroep vrijgesproken voor brandstichting in een appartement in Voerendaal en het doden van de hamster van zijn ex-vriendin in december 2014. Dit heeft het gerechtshof dinsdag bekendgemaakt.

Tweede keer vrijspraak

'Met deze uitspraak volgt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch de eis van het Openbaar Ministerie. Ook de rechtbank Limburg sprak de man eerder vrij', aldus het gerechtshof.

Verwarmde oven

In december 2014 was er een brand in het appartement van de ex-vriendin van de man in Voerendaal. Haar hamster werd teruggevonden in de verwarmde oven en overleefde dat niet. De vrouw zegt dat haar ex eerder die dag heeft gebeld om aan te kondigen dat hij dit zou gaan doen.

Wisselende verklaringen

De ex-vriendin heeft sterk wisselende verklaringen afgelegd over de betrokkenheid van de verdachte bij de feiten. Daarnaast is er in het hoger beroep extra onderzoek gedaan, onder meer naar de telefoongegevens van de ex-geliefden.

Onvoldoende ondersteunend bewijs

Daaruit kwam onvoldoende ondersteunend bewijs naar voren. Het Openbaar Ministerie eiste daarom vrijspraak. Ook het hof vindt dat er geen wettig en overtuigend bewijs is en spreekt de verdachte daarom vrij.