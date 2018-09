A2-Portugezen hebben ook volgens gerechtshof recht op Nederlands loon

De zeventig Portugese bouwvakkers die in 2012 en 2013 werkten aan de A2-tunnel bij Maastricht, hebben recht op Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Dit bepaalde Gerechtshof Arnhem–Leeuwarden dinsdag in een rechtszaak die was aangespannen door uitbuiter Atlanco Rimec zelf (tegenwoordig Mecra). In februari kwam het gerechtshof met een vergelijkbare uitspraak. Toen moest er nog wel aanvullende informatie worden aangeleverd. Dat is nu gebeurd. De zaak sleept al jaren.

Nederlands arbeidsrecht

FNV is positief over de uitkomst. Die bevestigt wat de bond vanaf het begin al stelde. Janna Mud, bestuurder FNV Bouwen & Wonen: ‘Als je in Nederland in de bouw werkt, val je onder het Nederlands arbeidsrecht en onder de Nederlandse cao Bouw & Infra. Alles wat daarvan afwijkt, is een goedkope truc om geld te verdienen ten koste van Nederlandse bouwvakkers én hun buitenlandse collega’s.’

Het Gerechtshof heeft ook een streep gezet door het oordeel dat de werknemers geen rechten meer hebben als ze eerder een vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend. Dat is gunstig voor de Portugese werknemers. Zij kunnen nu aanvullende betalingen verwachten.

Misstanden en uitbuiting

Rimec / Mecra had nog voordat de procedure was begonnen twee FNV-bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld vanwege uitspraken die zij in de pers deden. Rechtbank Midden-Nederland stelde al eerder vast dat FNV-bestuurders in het kader van hun werk vrij zijn om scherpe uitspraken te doen over misstanden en uitbuiting. Daartegen ging Rimec / Mecra in hoger beroep. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft ook dit onderdeel afgewezen.

Janna Mud: ‘Dit is voor ons als vakbond van groot belang. Rimec had dit aspect eerder heel zwaar aangezet. Vakbonden komen op voor mensen die onderbetaald worden. Ze moeten daarbij misstanden openlijk aan de kaak kunnen stellen. Ook Rechtbank Midden-Nederland heeft daar geen twijfel over laten bestaan. Het is mooi dat het Gerechtshof dat met de afwijzing van de vorderingen van Rimec / Mecra overeind heeft gehouden.’