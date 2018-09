Tijgermug aangetroffen bij bandenbedrijf in Etten-Leur

Recent heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekendgemaakt dat een of meerdere tijgermuggen in Etten-Leur zijn gevonden. De gevaarlijke exotische mug is ook in 2015 en 2016 in deze gemeente gevonden. Stichting platform Stop invasieve exoten acht het zeer aannemelijk dat het gaat om Bandengroothandel Vrakking BV, gevestigd aan de Zeedijk.

Tijgermuggen kunnen meer dan 20 virusziekten overdragen op mens en dier, zoals dengue en zika. Voor deze ziekten zijn vaak geen vaccins of medicijnen beschikbaar en ze kunnen soms tot de dood leiden. Overdracht van ziekte kan ook gebeuren zonder dat de mug eerst een besmette persoon heeft gebeten, doordat ‘moedermug’ virussen kan overdragen op haar nageslacht.

Onlangs heeft de NVWA haar webpagina met vondsten van exotische muggen geactualiseerd. Daaruit blijkt dat op 14 augustus een of meer tijgermuggen in Etten-Leur zijn aangetroffen, GGD West-Brabant meldt dat een bandenbedrijf betreft. Op Zeedijk 47 is bandengroothandel Vrakking gevestigd, dat gebruikte banden importeert. Bekend is dat de tijgermug graag eitjes legt in banden, die in het land van herkomst buiten liggen. De NVWA voert bij het bedrijf al jaren controles uit op aanwezigheid van tijgermuggen, aanvankelijk op grond van een convenant en nu op basis van de Wet publieke gezondheid. Volgens de regels die de NVWA bij de controles zou hanteren, moeten de banden droog moeten worden geïmporteerd en opgeslagen. Het feit dat er een of meer tijgermuggen zijn aangetroffen, wijst er volgens het platform op dat de regels niet worden nageleefd. Ook in 2015 en 2016 heeft de NVWA bij het bedrijf tijgermuggen gevonden, zonder handhavend op te treden.

Vrakking heeft ook een vestiging in Moerdijk. Daar zijn in 2009, 2010, 2012 en 2017 exotische muggen gevonden, waaronder de tijgermug. Ook had het bedrijf tot 2012 een vestiging in Oosterhout, waar in 2010 en 2011 tijgermuggen werden aangetroffen, zelfs op de naastgelegen camping.

Het platform gaat de NVWA vragen om handhavend op te treden tegen het bedrijf.