Bestuurder (18) ernstig gewond bij aanrijding A73

Rond 08.15 uur kwamen de beide voertuigen met elkaar in aanrijding op de autosnelweg ter hoogte hectometerpaal 6,4 (zuidelijke rijrichting) bij Sint Joost. Het slachtoffer zat bekneld in zijn bus die achterop de vrachtauto was gereden. De zwaargewonde man is door de brandweer uit de bestelbus gehaald en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de precieze toedracht van de aanrijding.

Filevorming

Als gevolg van de aanrijding op de autosnelweg was er filevorming en zijn er omleidingsroutes ingesteld. In verband met de hulpverlening en het aansluitende technische onderzoek is de weg in zuidelijke rijrichting langere tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer. Rond de klok van 10.00 uur is de weg weer vrijgegeven.

De politie dankt de getuigen die zich bij hen gemeld hebben, de informatie wordt meegenomen in het lopende onderzoek naar de toedracht.