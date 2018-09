Voormalig ambtenaar veroordeeld voor hacken gemeentesysteem

Een voormalige ambtenaar van de gemeente Lopik is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. De 41-jarige man uit Bergambacht heeft in november 2017 en in januari van dit jaar ingelogd op de server van de rioolwatervoorziening van de gemeente en heeft toen onder andere bestanden gewist.

De man werkte tot halverwege 2017 als rioolbeheerder bij de gemeente Lopik en kon in zijn diensttijd inloggen in de server van het systeem en bijbehorende programma’s. Maanden na het beëindigen van zijn dienstverband heeft hij meerdere keren, zonder toestemming, ingelogd op de server van de gemeente en in het programma waarmee de rioolinstallatie van de gemeente wordt aangestuurd. Hij heeft vervolgens ruim 8000 bestanden gewist waardoor de rioolinstallatie een tijd lang niet goed kon worden aangestuurd. Enkele maanden later, in januari van dit jaar, heeft de man met een laptop van de gemeente opnieuw ingelogd in het systeem. Toen heeft hij de afsluiters van het riool dichtgezet en de pompen aangezet. Een storingsmelding die daarop volgde heeft de man geaccepteerd. Hierdoor had veel schade aan de rioleringspompen en leidingen kunnen ontstaan.

Gebruikersnamen en wachtwoorden

Dat het iemand anders geweest is die beide keren heeft ingelogd in het systeem, zoals de voormalige ambtenaar beweert, gelooft de rechtbank niet. Uit onderzoek blijkt dat is ingelogd met IP-adressen waarvan verdachte gebruik maakte. Ook beschikte de verdachte over de kennis en kunde om in te loggen, de bestanden te verwijderen en het systeem te bedienen. Daarnaast is in de woning van de man een briefje gevonden met gebruikersnamen en wachtwoorden waarmee is ingelogd.

Misbruik van kennis en vertrouwen

De rechtbank neemt het de man bijzonder kwalijk dat hij misbruik heeft gemaakt van de kennis die hij heeft opgedaan in zijn tijd als ambtenaar en dat hij het vertrouwen dat de gemeente in hem had ernstig heeft beschaamd. De verdachte heeft zich niet bekommerd om de ernstige schade die hij had kunnen aanrichten aan de rioolinstallatie van de gemeente Lopik, met alle gevolgen voor de inwoners van dien. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met straffen die in soortgelijke strafzaken worden opgelegd en met het feit dat de man ZZP’er is en een gezin met twee kinderen moet onderhouden. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.