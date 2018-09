Verdachten met explosieven aangehouden

De politie heeft afgelopen nacht twee mannen aangehouden die opvielen bij een controle langs de A28. Ze vielen op omdat hun auto eerder mogelijk bij inbraken betrokken was. Agenten reden achter de auto aan en konden aan de Hessenweg in Rogat de verdachte auto laten stoppen.

Toen de agenten de auto doorzochten, zagen ze al snel softdrugs liggen. Daarna bleken er explosieven in de auto te liggen. De agenten hebben meteen opgeschaald. Eerst heeft een explosievendeskundige van de Koninklijke Marechaussee onderzoek gedaan. Daarna is de hulp van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeroepen. De explosieven zijn in de buurt tot ontploffing gebracht.

De inzittenden van de auto bleken een 26-jarige man uit Amsterdam en een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie doet nu verder onderzoek naar dit duo. Onderzocht wordt of de explosieven mogelijk bedoeld waren om een plofkraak te plegen. Meer details kan de politie op dit moment niet geven over deze zaak.