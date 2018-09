Henk K. mag extra beveiligde afdeling in gevangenis Vught weer verlaten

De oud-voorman van No Surrender Henk K. zal vanaf vrijdag weer onder gewoon gevangenisregime geplaatst worden. K. werd begin deze maand overgeplaatst naar de gevangenis in Vught. Dit melden verschillende media donderdag.

K. werd vanaf de PI in Leeuwarden overgeplaatst naar Vught omdat er een anonieme tip was binnengekomen over een uitbraakpoging. De advocaat van K., Roy van der Wal, zegt dat hiervan geen enkele bevestiging is gekomen.

De Emmenaar wordt verdacht van onder andere afpersing en het leiden van een criminele organisatie. Aanstaande maandag zal er opnieuw een pro forma-zitting gehouden worden. Wanneer de zaak tegen K. inhoudelijk behandeld zal worden is nog niet bekend.