Man zwaait in de buurt van kinderen met vuurwapen

Om 18.15 uur kwam er donderdagavond een melding binnen bij het Operationeel Centrum dat een man in de buurt van kinderen met een vuurwapen liep te zwaaien. De melding werd zeer serieus genomen en meerdere politie-eenheden trokken hun kogelwerende vesten aan en spoedden zich naar de Heiningen. Specialistische diensten werden opgeroepen om naar Bergen op Zoom te komen.

Zelfde man

Onderweg kwam de informatie dat het dezelfde man zou zijn die op 9 september was aangehouden in die omgeving. Hij liep daar toen met een wapen in zijn broeksband. Pas nadat een agent een waarschuwingsschot had gelost gaf de man zich pas over en kon hij aangehouden worden. Hij bleek een nepvuurwapen bij zich te hebben.

Aanhouding

De verdachte was een woning binnen gegaan. Toen de politie de omgeving afgezet had en op de aanhoudingsspecialisten wachtte kwam de man naar buiten. Hij kon direct door de surveillance-eenheden ingerekend worden. Hij had op dat moment geen wapen bij zich. De woning van de verdachte wordt onderzocht.