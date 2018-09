Nieuwe CAO politie blijft hangen op twee punten

Tegenover Radio 1 zegt Kamp: ‘We moeten kijken of de komende uren nog wat op kunnen opleveren. We gaan nu eerst in gesprek met onze kaderleden en besturen om te laten weten hoever we nu staan en misschien komt er dan toch nog een oplossing.’

Volgens Kamp zijn de mogelijkheid op eerder met pensioen te gaan en extra mensen bij de recherche de knelpunten. Er zijn stappen gezet, maar volgens de voorzitter nog niet voldoende.

Actie

De bonden hebben de actie aangekondigd om van 14 september (18:00) tot 16 september (23:59) alleen spoedmeldingen in behandeling te nemen. De minister van Justitie en Veiligheid probeert dit vanmiddag doormiddel van een kort geding te stoppen.