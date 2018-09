Overlopen inbrekers weten te ontkomen aan achtervolging buurman

Een buurman merkt rond 17.30 uur op dat er bij de buren wordt ingebroken. Hij ziet drie mannen er via de tuin vandoor gaan in een auto. Hij reageert direct alert en waarschuwt zijn buren. Hij pakt zijn auto en gaat achter de inbrekers aan. De auto van de daders rijdt daarbij tegen zijn auto aan. Op de A58 weten de inbrekers te ontkomen. Er is een Burgernetbericht uitgedaan om uit te kijken naar de drie verdachten. Een melder geeft door dat hij drie personen op de Dr. Hub van Doorneweg ziet rennen. Agenten treffen de auto van de inbrekers op de Blaakweg in Tilburg aan. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek. De daders zijn nog voortvluchtig.