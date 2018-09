Winnaar Archeon Thea Beckmanprijs 2018

Voor de toekenning van de Thea Beckmanprijs zoekt de jury elk jaar naar goed geschreven verhalen die een overtuigende historische insteek hebben. Als jury constateren we met genoegen dat we niet de enigen zijn die schrijfkwaliteit op waarde weten te schatten. Drie boeken op onze shortlist zijn inmiddels door anderen bekroond; twee met Zilveren Griffels en één met de Gouden Griffel.

De vijf boeken die uiteindelijk door ons zijn genomineerd, bieden stuk voor stuk mooie en meeslepende historische verhalen, goed verteld en naar het oordeel van de jury aantrekkelijk voor de doelgroep. Onder de criteria die de jury heeft toegepast, is een gelijkwaardige rol weggelegd voor literaire kwaliteit en historische zeggingskracht. De overtuigingskracht waarmee het verhaal historisch ingebed is, weegt zwaar mee in de beoordeling.

De genomineerden 2018:

Arend van Dam - De reis van Syntax Bosselman

Martine Letterie & Rick de Haas - Kinderen met een ster

Inez van Loon - Anna's grote reis

Koos Meinderts - Naar het noorden

Suzanne Wouda - Sabel

De jury heeft na rijp beraad besloten een van hen tot winnaar van de Thea Beckmanprijs uit te roepen. De prijs bestaat uit de eer en een geldbedrag van € 1.000,-.



De winnaar is..

Allereerst de winnaar gekozen door de Jonge Beckman jury. De juryleden van de Jonge Beckman, bestaande uit 5 jongeren tussen de 11 en 14 jaar, benoemen Anna’s grote reis, van Inez van Loon tot winnaar van de Jonge Beckmanprijs. De Thea Beckman jury heeft gekozen voor een ander zeer talentvol geschreven boek. Het boek gaat over een uiterst pijnlijke episode uit onze geschiedenis. Aan een boek dat je door elkaar schudt en aan het werk zet. Met als bijvangst een kijkje in de schrijverskeuken waarin de jonge lezer leert hoe zo’n complex boek tot stand komt. De jury kent de Thea Beckmanprijs 2018 toe aan De reis van Syntax Bosselman van Arend van Dam.

Arend van Dam - De reis van Syntax Bosselman

Voor de Wereldtentoonstelling van 1883 in Amsterdam wordt de Surinamer Syntax Bosselman samen met 27 landgenoten naar Nederland gehaald. Niet als eregast, zoals hem is beloofd, maar om als fascinerende rariteit tentoongesteld te worden aan het langstrekkende publiek. Schrijver Arend van Dam denkt in dit boek hardop na over de lastige vragen die bij dit pijnlijke stuk geschiedenis gesteld moeten worden. Hoe kan het dat mensen dit ooit normaal hebben gevonden?



De jury is zeer onder de indruk van dit uitstekend geschreven boek over een urgente en actuele zwarte bladzijde uit onze geschiedenis. De auteur stelt zich kwetsbaar op door zijn aanpak en werkwijze te problematiseren, en dat draagt bij aan de kracht van zijn boodschap.



De animatie bij De reis van Syntax Bosselman is gemaakt door Rient van de Crommert.



De jury van de Thea Beckmanprijs bestaat uit:

Henne van Beveren (kinderboekwinkel Silvester, Zoetermeer)

Liselotte Dessauvagie (zelfstandig leesbevorderaar)

Hubert Slings (stichting entoen.nu, voorzitter)

Monique Veldman (directeur Archeon)

Moniek Warmer (Stichting Jaap ter Haar / ontwikkelaar educatieve culturele projecten)