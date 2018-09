Man gewond bij steekincident Leidschendam

In de nacht van zaterdag op zondag is een man uit Zoetermeer omstreeks 00.30 uur op De Schans in Leidschendam slachtoffer van een steekincident geworden. 'De man werd met verwondingen per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident', zo meldt de politie zondag.