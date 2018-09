Man door misdrijf omgebracht in Haagse woning, meerdere aanhoudingen

Zondag trof de politie na een melding van een steekpartij een overleden persoon aan in een woning aan de Albardastraat in Den Haag. 'Het gaat om een 46-jarige man uit Den Haag die door een misdrijf om het leven is gekomen', zo laat de politie zondag weten.