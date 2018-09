Motorrijder (28) overleden bij ongeval

De man raakte op de Burgemeester Keyzerweg in Papendrecht door nog onbekende oorzaak ten val. Hij raakte daarbij zwaargewond en bezweek kort na het ongeval aan zijn verwondingen. De politie stelt een onderzoek in naar het ongeval. De Burgemeester Keyzerweg was gedurende het onderzoek enige tijd afgesloten voor het verkeer.