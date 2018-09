Rutte geheimzinning of er met Prinsjesdag al een 'designated survivor' is

Premier Rutte vindt het wenselijk dat er niet de voltallige regering aanwezig is bij een bepaalde bijeenkomst of gebeurtenis waarbij eveneens de Raad van State en het parlement (bijna) geheel aanwezig zijn. Dit schrijft Rutte maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

'Designated survivor'

'De ministerraad zal in een dergelijk geval vooraf een lid van de raad aanwijzen dat de bijeenkomst of gebeurtenis niet zal bijwonen. Hierover zullen in verband met veiligheid geen nadere mededelingen worden gedaan', aldus Rutte.

Parlement

Het is volgens Rutte aan het parlement zelf te overwegen of het wenselijk is in dergelijke situaties met een soortgelijke praktische voorzorgsmaatregel eveneens een grotere mate van continuïteit te waarborgen. D66 kamerlid Sneller legde zijn voorstel voor de zogenaamde 'designated survivor' eind december vorig jaar bij het debat over de begroting van Algemene Zaken bij premier Rutte voor. Rutte wil in verband met de veiligheid niet zeggen of er nu dinsdag voor Prinsjesdag al een Designated Survivor door de ministerraad is aangewezen.