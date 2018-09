Jongen (16) gepakt met vuurwapen

Ruzie op school

Kort daarvoor kreeg hij op school ruzie met een andere leerling. In de buurt van Station 's-Hertogenbosch Oost leidde dat conflict tot een vechtpartij, waarbij de andere leerling gewond raakte aan zijn arm. Even later werd in de buddyseat van zijn scooter het wapen gevonden. Het was niet geladen en ook de patroonhouder was leeg. Onderzoek moet uitwijzen om wat voor wapen het precies gaat.

Aangehouden

De leerling werd op school aangehouden door gewaarschuwde agenten. De medeleerling doet later aangifte. De verdachte zit vast en wordt verhoord.