Tien kilogram cocaïne in vrachtauto aangetroffen

In de lading van een vrachtauto hebben agenten maandag bij een controle rond de 10 kilogram cocaïne aangetroffen en in beslag genomen.

De 35-jarige bestuurder uit Polen is aangehouden nadat de harddrugs werden aangetroffen bij de controle van het voertuig aan bij een industrieterrein aan de Noorderpoort. Aanleiding voor controle door de politie was informatie uit een onderzoek. De recherche onderzoekt wat de herkomst en ook de beoogde bestemming van de partij harddrugs is.