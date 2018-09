Dode op straat gevonden in Den Haag

In Den Haag heeft een voorbijganger dinsdagmorgen het stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart.

Het lichaam werd gevonden langs de Houtrustweg en lag tussen de bosjes en het afwateringskanaal. Het is volgens de politie nog onduidelijk of er sprake is van een misdrijf.

Op de vindplaats wordt sporenonderzoek gedaan.