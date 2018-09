Hond zonder kop en poten in park in Brunssum aangetroffen

Een wandelaar heeft in de Limburgse stad Brunssum een lugubere vondst gedaan. In een park lag een onthoofde hond, waarvan ook de voorpoten ontbraken.

Volgens het Hoofd Veiligheid, Toezicht & Handhaving van de gemeente gaat het om een rashond boomer. Het is nog onduidelijk wie het dier in deze toestand heeft achtergelaten. De gemeente en de politie zijn op sociale media een actie gestart om te achterhalen wie de dader is.