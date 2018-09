Politie onderzoekt dodelijk steekincident in Eindhoven

Het team tast nog volledig in het duister wat de aanleiding is voor het incident. Daarom roepen we mensen die iets gezien of gehoord hebben op zich te melden.

Uit onderzoek is duidelijk geworden dat het slachtoffer rond 18.30 uur in zijn woning aan de Ockeghemstraat is neergestoken. Vervolgens is hij op zijn laatste krachten naar de Van Beethovenlaan gelopen waar familie woont. Agenten troffen de zwaargewonde man aan in een tuin in die straat. De Eindhovenaar werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en overgebracht naar het Catharina-ziekenhuis. Daar bezweek hij in de loop van de avond aan zijn verwondingen.

Forensisch rechercheurs zijn dinsdagavond direct gestart met sporenonderzoek, zowel op de Van Beethovenlaan als de Ockeghemstraat. Ook hebben agenten een buurtonderzoek gedaan. Daaruit is nog niet duidelijk geworden wat de toedracht van het steekincident is. Het TGO houdt daarom rekening met alle mogelijke scenario’s.