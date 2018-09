Celstraffen voor huisarts en oud-fractievoorzitter na seks met minderjarige jongen

Minderjarige

De twee mannen (64 en 53 jaar) uit Rotterdam werden veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De derde verdachte (46 jaar) kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. De rechtbank acht bewezen dat de drie verdachten seks hadden met een jongen, terwijl ze wisten dat hij minderjarig was. Als volwassene mag je geen seks hebben met een minderjarige; dat is strafbaar. Ook als een minderjarige zelf op zoek is naar seks.

Gebeurtenissen

Chatgesprekken tussen de oudste verdachte en het slachtoffer hebben geleid tot een seksdate. De verdachte had in zijn woning orale en anale seks met het slachtoffer. Na deze afspraak gingen de verdachte en de jongen door met chatten. Dit leidde er toe dat het slachtoffer aansloot bij een seksafspraak die de drie verdachten hadden. In de woning van de verdachte hadden de drie volwassen mannen vèrgaande seks met de jongen. Al bij de eerste afspraak wist de man dat het slachtoffer pas veertien was. Hij wist ook dat seks met een minderjarige niet goed was, maar ging er toch mee door. Hij stelde vervolgens het slachtoffer willens en wetens bloot aan seks met hemzelf en twee andere mannen.

Huisarts

Enkele dagen later pleegde de tweede verdachte opnieuw ontucht met dezelfde jongen. Als huisarts moet de verdachte zeer wel in staat zijn geweest om de leeftijd van de jongen te schatten. Hij had die moeten checken en extra alert moeten zijn vanwege het grote leeftijdsverschil. Het ging om een seksafspraak.

Gedrogeerd

De derde verdachte ging nog verder. Hij drogeerde het slachtoffer en misbruikte hem - samen met een medeverdachte - op grove wijze. Door de pillen was het slachtoffer tijdens de seksuele handelingen zodanig onder invloed dat hij een deel daarvan niet bewust heeft meegemaakt. Toen de jongen weg wilde, dreigde de verdachte dat er ‘nare dingen’ zouden gebeuren. Uit angst nam de jongen een derde pil en werd ziek.

Kinderporno

De medeverdachte heeft toen voor de jongen gezorgd, maar de verdachte hield zich afzijdig. Het slachtoffer is later in een drugspsychose beland. Het ging zo slecht met hem, dat hij de afspraak aan zijn moeder heeft opgebiecht. Toen is ook aangifte gedaan van de seksuele contacten met de andere mannen. De verdachte had daarnaast een flinke hoeveelheid kinderporno in bezit

Straffen

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straffen in het voordeel van de verdachten meegewogen dat het seksuele contact plaatsvond met instemming van het slachtoffer. Dit geldt niet voor de derde verdachte. Hij drogeerde de jongen, had samen met een andere man seks met hem en zei dat hij niet weg mocht. Hij bood ook geen hulp toen het slachtoffer er slecht aan toe was.

Nadelige gevolgen

De rechtbank realiseert zich dat de verdachten nadelige gevolgen hebben ondervonden en mogelijk zullen ondervinden van (de publiciteit rond) deze strafzaak, zowel beroepshalve als in de privésfeer. Daar staat tegenover dat de verdachten, anders dan het slachtoffer, als volwassenen de mogelijke negatieve gevolgen van hun handelen konden overzien. Dit heeft hen er niet van weerhouden om de ontucht te plegen.

Schadevergoeding

Op de ernstige feiten kan naar het oordeel van de rechtbank niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf, waarvan een deel voorwaardelijk. Daarnaast moet de derde verdachte aan het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 2500 euro.