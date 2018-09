Douane vindt 62 kilo cocaïne in koelcontainer tussen coquilles en bananen

Tijdens een controle in de Rotterdamse haven is door de Douane op dinsdag 18 september een partij van 23, 22 en 17 kilo cocaïne in beslag genomen. 'De verdovende middelen zaten verstopt in het koelmotorgedeelte van drie containers die afkomstig waren uit Colombia en Peru', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Bananen en coquilles

Twee van de drie containers, gevuld met bananen, zijn geladen in Equador en overgeladen in Columbia. De derde container, afkomstig uit Peru, was geladen met coquilles. De containers zijn op 19 september gearriveerd bij een terminal op de Maasvlakte in Rotterdam. De gevonden cocaïne is gelijk vernietigd op dinsdag 18 september.

Onderzoek HARC-team

Het Hit And Run Cargo team (HARC) in Rotterdam, een samenwerking tussen OM, Zeehavenpolitie, FIOD en Douane doet nog verder onderzoek naar deze drugssmokkelzaak.