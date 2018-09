Gewonde bij aanrijding in Delfzijl

Bij een ongeval in Delfzijl is woensdagavond de bestuurder van een personenwagen gewond geraakt.

Het slachtoffer reed over het Zwet en is waarschijnlijk over het hoofd gezien door een bestuurder die vanaf Sikkel kwam rijden. Een aanrijding was het gevolg. Een achteropkomende auto kon de aanrijding niet meer ontwijken en reed tegen de auto van het slachtoffer aan.

De twee overige bestuurders raakten bij het ongeval niet gewond. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.