12 jaar cel en Tbs met dwangverpleging geëist tegen ‘Korrewegschutter’

Verder wordt de verdachte vervolgd voor openlijke geweldpleging, wapenbezit, huiselijk geweld en een ramkraak met een auto.

Op zondag 15 oktober 2017, in de vroege ochtend, raakte een 21-jarige man ernstig gewond bij een schietincident aan de Korreweg in Groningen. Het slachtoffer fietste s’nachts vanuit de binnenstad over de Korreweg naar huis. Nabij het Bernoulliplein werd hij aangesproken door drie mannen. Zij vroegen hem of hij wat wilde drinken. Het slachtoffer stopte en werd vastgepakt en om onbekende redenen in zijn lies geschoten. Toen het slachtoffer weg rende, werd hij vier keer beschoten. Hij werd twee keer in zijn rug geraakt. De drie mannen gingen er vandoor en lieten het slachtoffer zwaar gewond achter. Het slachtoffer is blijvend verlamd geraakt.

De politie startte direct een onderzoek en kon vrij snel twee verdachten aanhouden die zichzelf meldden. De derde verdachte en tevens de schutter werd pas later aangehouden dankzij de inzet van opsporingsberichtgeving. De foto en de naam van de verdachte werden vrijgeven in het programma Opsporing Verzocht. Hierdoor kwam de zaak volop in de media en dat leverde veel tips op over onder andere verdachte’ s verblijfplaats. Op 6 november 2017 werd de schutter in een woning in Groningen aangehouden. In de woning waren op dat moment nog twee mannen aanwezig, ook zij werden aangehouden.

Strafeis

De officier van justitie heeft 12 jaar gevangenisstraf en Tbs met dwangverpleging geëist tegen de verdachte. De officier is van mening dat een gevangenisstraf van lange duur moet worden opgelegd aan de verdachte. En daarbij een Tbs met dwangverpleging. Los van de eventuele behandeling van de verdachte vindt de officier dat de maatschappij beschermd moet worden tegen de verdachte. Op zitting heeft de officier het volgende gezegd. ‘De verdachte heeft zonder enige aanleiding en met volkomen willekeur door het neerschieten van het slachtoffer, zijn vrijheid om zich overal te kunnen bewegen ontnomen. ‘Het slachtoffer moet nu zijn leven zien te herpakken en de wil vinden om weer te kunnen dromen: in een rolstoel.’ Ook heeft de verdachte zich respectloos uitgelaten over het slachtoffer en weigert mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek. Verdachte heeft zich op geen enkel moment bekommerd over het slachtoffer zelf en de gevolgen van zijn acties. Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte heeft overwogen om naar het ziekenhuis te gaan en daar alsnog het slachtoffer om het leven te brengen. Na aanhouding van de verdachte is hij doorgegaan met het plegen van strafbare feiten. Hij heeft zware bedreigingen geuit tegen twee getuigen in dit onderzoek.

De officier gaf aan op zitting, dat je dit alles zou verwachten binnen de sfeer van georganiseerde criminaliteit maar niet vanwege een volkomen toevallig passerende jongeman die ‘uit goed vertrouwen’ stopt en dan zonder enige aanleiding neergeschoten wordt.

De zaken van de andere vier verdachten worden vrijdag 21 september inhoudelijk behandeld. Vanaf 09.30 uur staan twee mannen terecht die verdacht worden van wapenbezit en openlijk geweld, gepleegd op 15 oktober 2017 aan de Korreweg. Vanaf 13.30 uur staan twee mannen terecht die verdacht worden van het opzettelijk verbergen/behulpzaam zijn aan iemand (de hoofdverdachte) die verdacht wordt van een misdrijf, onderdak te verschaffen. Ook worden de twee verdachten vervolgd voor wapenbezit en het bedreigen van een van de getuigen.