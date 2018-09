Honderden mensen bij herdenking slachtoffers spoordrama Oss

Ze stonden stil bij het verschrikkelijke drama dat zich donderdagochtend bij het spoorde afspeelde. Het afschuwellijke ongeval met een bakfiets, waarbij vier kinderen om het leven kwamen en een kind en een vrouw, de begeleidster, zwaargewond raakten,. Bij de herdenkingsplek waren ook veel kinderen aanwezig. Op de plek van het ongeluk ligt een zee van bloemen en er branden kaarsjes voor de slachtoffers. Dit meldt onder meer Omroep Brabant donderdag.

De burgemeester van Oss, Wobine Buijs-Glaudemans legde ook een bos bloemen op de plek en sprak de menigte bij het station toe: 'Iedereen die zich betrokken voelt is hier bijeen. We kunnen het erover hebben, maar dat heeft geen zin. We kunnen er niets mee. Er is maar een manier om hiermee samen om te gaan. Dat is samen huilen, elkaar troosten en alle tegenstellingen vergeten.' Ook het college van B&W was aanwezig om zijn steun te betuigen net als NS-topman Roger van Boxtel.