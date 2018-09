Steekincident in woning, verdachte aangehouden

Agenten surveilleerden vrijdag 21 september 2018 omstreeks 00.40 uur vanaf de Piushaven over de Koopvaardijstraat in de richting van de Piusstraat. Ze werden gewenkt door een man die vertelde dat hij net de politie gebeld had omdat er een man was gestoken met een mes. Hij wees daarbij naar een andere man die dat gedaan zou hebben. Het incident zou zich in een flatwoning hebben afgespeeld. Andere agenten wilden het flatgebouw binnen gaan en zagen op dat moment een gewonde man naar buiten lopen die het slachtoffer bleek te zijn. Hij is voor verder onderzoek met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte werd aangehouden. De recherche stelt een nader onderzoek in naar het incident.