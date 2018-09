Getuige ziet lichaam in Muidertrekvaart drijven

De politie heeft donderdagmiddag een lichaam van een persoon aangetroffen in de Muidertrekvaart. Dit meldt de politie vrijdag.

Melding van getuige

Rond 16.15 uur kreeg de politie een melding van een getuige, nadat deze iets verdachts in de Muidertrekvaart had zien drijven. Agenten gingen vervolgens ter plaatse en troffen in het water een persoon aan die bleek te zijn overleden.

Misdrijf niet uit te sluiten

Na eerste onderzoek sluit de politie een misdrijf niet uit. 'Er is een rechercheteam samengesteld om de zaak te onderzoeken', aldus de politie die op moment nog geen verdere informatie over de zaak heeft.