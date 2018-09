'Student gaat er in 2019 ruim 2 procent op achteruit'

Studenten gaan er in 2019 minimaal twee procent in koopkracht op achteruit. Zo blijkt vrijdag uit een rapport van de jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA.

Portemonnee studenten

'Verwacht wordt dat dit percentage uiteindelijk nog hoger uit zal vallen. Het rapport, opgesteld in opdracht van het CDJA en onderschreven door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond, geeft een beschrijving van de gevolgen van het kabinetsbeleid op de portemonnee van studenten in 2019. De publicatie van het rapport komt op de dag dat premier Mark Rutte een reactie moet geven op de algemene beschouwingen van woensdag', aldus het CDJA.

Niet iedereen er op vooruit

Voorzitter van het CDJA, Lotte Schipper:'Het verhaal van dit kabinet ‘dat iedereen er op vooruit gaat’ is natuurlijk heel positief, maar helaas blijkt het voor jongeren niet te kloppen. Studenten gaan er in 2019 zelfs als enige groep binnen de samenleving juist hard op achteruit. Daarmee maakt het kabinet deze jonge generatie vrij letterlijk het kind van de rekening. Vooral de verhoging van de BTW, maar ook de hoge huren van studentenkamers en het ontbreken van de basisbeurs hakken er bij studenten flink in. Dit rapport is dan ook een duidelijk signaal vanuit de collegebanken door heel het land richting Den Haag: het is tijd voor actie!'

'Zorgelijk'

ISO-voorzitter Tom van den Brink: 'De financiële positie van studenten is zorgelijk, en met dit rapport wordt dat feit weer bevestigd. Het wordt tijd dat het Kabinet dit serieus neemt en maatregelen treft én schrapt om studenten tegemoet te komen.'

Carline van Breugel, LSVb-vicevoorzitter: 'Studenten worden keer op keer geraakt door de bezuinigingen op het onderwijs. Nu krijgen ze ook nog te maken met een lagere koopkracht én een hogere rente. Studenten pikken het niet meer en organiseren volgende week in het hele land acties om zich uit te spreken tegen het huidige beleid.'

Schipper vervolgt: 'Omdat al geruime tijd duidelijk was dat het kabinet op Prinsjesdag zou melden dat iedereen erop vooruit zou gaan, hebben wij besloten dit te onderzoeken voor onze eigen generatie. Wij zijn hiermee niet de eerste organisatie die dit doet. Eerder in 2016 was het ISO ons al voor. Dit jaar hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van hun beproefde methode en daar de actuele cijfers aan toegevoegd'.

'Schokkend'

'Het resultaat was ook voor ons schokkend. We hadden weliswaar een lichte daling in koopkracht verwacht, maar percentages van boven de 2% zijn wel vrij uniek. Er is dus niet alleen actie vanuit de collegebanken nodig, maar ook in de banken van de Tweede Kamer. Want onze generatie is best in staat om het tij te keren, maar dan hebben we wel de hulp van onze politici nodig', aldus Schipper.