Kalfjes omgekomen bij grote schuurbrand Sellingen

Grote brand

De brandweer kreeg rond 13.45 uur de melding van een brand aan de Jipsingboertangerweg in Sellingen en schaalde direct op naar grote brand. 'Wij zijn met meerdere eenheden onderweg naar een brand in een schuur aan de Jipsingboertangerweg in Sellingen. De brand zou uitslaand zijn. Wij hebben opgeschaald naar grote brand', zo liet de brandweer via Twitter weten.

Groot watertransport

Om over meer bluswater te kunnen beschikken heeft de brandweer vervolgens ook groot waterstransport opgeroepen. 'Hiermee kunnen wij water over grote afstand transporteren. Daarnaast hebben wij ook een waterwagen van de collega’s van de Veiligheidsregio Drenthe opgeroepen', aldus de brandweer.

Vier kalfjes omgekomen

Rond 15.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Ondanks de grote inzet heeft de brandweer niet kunnen voorkomen dat vier kalfjes bij de brand zijn omgekomen. De schuur kan als verloren worden beschouwd. Bij de brand is geen asbest vrijgekomen. Vermoedelijk zal het nablussen enkele uren duren.