Herdenkingsbijeenkomst slachtoffertjes bakfietsongeval Oss

Tenten

De gemeente Oss heeft inmiddels ook tenten geplaatst op het herdenkingsveld bij de Braakstraat/Gerbrandylaan om de bloemen, kaarsjes en knuffels te beschermen tegen de wind en regen maar ook tenten om de mensen die komen herdenken beschutting te bieden.

Uitvaarten en algemene herdenkingsbijeenkomst

Komende week zijn de uitvaarten van de kinderen. De week daarna komt er een algemene herdenkingsbijeenkomst, zo heeft de gemeente Oss vrijdag laten weten. 'We willen eerst overleggen met familie en nabestaanden voordat we daar meer informatie over kunnen geven', aldus de gemeente Oss.

Condoleanceregister geopend

Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans heeft vrijdagmiddag om 15.30 uur het condoleanceregister in de publiekshal van gemeentehuis in Oss geopend. Daar is het voor iedereen mogelijk om het condoleanceregister te tekenen. Aanstaande zaterdag en zondag is het gemeentehuis extra geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Ook dan kunt u het condoleanceregister tekenen.