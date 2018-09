Auto uitgebrand op A7 bij Zuidbroek

Op de A7 bij de afslag Zuidbroek is zaterdagmiddag een auto volledig uitgebrand. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Rond 13.35 uur reed de bestuurder vanuit Groningen in de richting van Zuidbroek. Toen deze bemerkte dat de auto in brand was gevlogen, zette de bestuurder de auto op de vluchtstrook.

Dikke rookwolken waren het gevolg van de autobrand. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto volledig in vlammen opging.