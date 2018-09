Vrouw overleden na noodlottig ongeval

Omstreeks 15.00 uur kreeg de politie de melding dat er op de Poelkade zojuist een ongeluk was gebeurd waarbij iemand ernstig gewond was geraakt. Ter plaatse bleek het 50-jarige slachtoffer onder een auto terecht te zijn gekomen. Reanimatie mocht niet meer baten, de vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Een 85-jarige Haagse was gewond geraakt aan haar hoofd en werd ter behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Vanwege het grote aantal getuigen, kwam slachtofferhulp naar de locatie om hen op te vangen.

Onderzoek

De afdeling verkeersongevallenanalyse kwam ter plaatse voor onderzoek, wat gebruikelijk is bij een ongeluk met dodelijke afloop. Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond is er vermoedelijk sprake van een zeer noodlottige samenloop van omstandigheden. Beide auto’s zijn voor onderzoek in beslag genomen. Omdat er nog getuigen gehoord moeten worden, kan nog niet worden ingegaan op de vermoedelijke toedracht van het ongeval.