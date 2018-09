Man aangehouden na mishandeling en rijden onder invloed

De agenten waren onderweg naar een evenemententerrein in Halsteren, nadat ze een melding hadden gekregen dat een man zich vervelend had gedragen op het terrein en een andere man zou hebben mishandeld. Hij zou daarna op een bromfiets zijn weggereden. Onderweg daar naar toe kwamen de agenten een man tegen die voldeed aan het opgegeven signalement en hielden hem staande. De verdachte, een 19-jarige man uit Halsteren, bleek onder invloed van alcohol te zijn en moest meewerken aan een blaastest (uitslag 335 ug/l). Hij moest mee naar het bureau, waar bleek dat er aangifte van mishandeling tegen hem was gedaan. Hij zou op het evenemententerrein een 23-jarige man uit Halsteren hebben mishandeld. De politie heeft de zaak in onderzoek. De verdachte heeft de nacht in de cel doorgebracht en wordt zondag verhoord.