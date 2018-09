Man aangehouden voor bedreigen ex met vuurwapen

Een 42-jarige man uit Heesch is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden voor bedreiging met een vuurwapen.

Eerder die avond had de man zijn ex-partner met de dood bedreigd. Volgens het slachtoffer zou hier een vuurwapen bij zijn getoond.

Een arrestatieteam heeft de man in zijn woning aangehouden. Naast een vuurwapen werd ook een mes in de woning aangetroffen. Beide wapens zijn in beslag genomen,.

De ex-partner heeft aangifte gedaan van bedreiging. De man zit voorlopig vast. De recherche onderzoekt de zaak.