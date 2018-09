Tilburger slaat plaatsgenoot met hamer op het hoofd

Een conflict tussen twee mannen is zaterdagochtend in de wijk Kanaalzone flink geëscaleerd. Een 57-jarige Tilburger werd met een hamer op zijn hoofd en onderarm geslagen. Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis. Een 55-jarige Tilburger werd omstreeks 11.00 uur op de Petrus Loosjesstraat als verdachte aangehouden.

De politie kreeg zaterdag 22 september 2018 omstreeks 10.25 uur een melding dat op de Petrus Loosjestraat een man met een hamer op het hoofd was geslagen. Het slachtoffer bevond zich inmiddels op het Schotelplein. Hij had een bebloed hoofd met een flinke snee. Hij vertelde dat hij op straat aan het sleutelen was aan een auto en dat hij uit het niets geslagen werd met een hamer. De dader was een bekende van hem met wie hij sinds een paar weken ruzie heeft. Hij werd vanwege zijn letsel met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hij zou een verbrijzelde onderarm en een schedelbasisfractuur hebben opgelopen. De verdachte die hem zou hebben geslagen, werd in de Petrus Loosjesstraat aangetroffen en is ter plaatse aangehouden. Hij is in verzekering gesteld.