Gewonde bij schietpartij in Den Haag

Omstreeks 01.40 uur kregen agenten de melding dat er op de Kempstraat mogelijk een schietincident zou zijn geweest waarbij iemand gewond was geraakt. Op de Kempstraat troffen zij de gewonde Hagenaar die wist te vertellen dat hij ruzie had gehad en dat er daarbij op hem geschoten zou zijn. Op aanwijzing van getuigen bleek dat de ruzie vermoedelijk niet op de Kempstraat maar op de hoek van de Boerenstraat en de Fischerstraat was geweest. Ter plaatse werd uitvoerig sporenonderzoek gedaan. Hoewel er geen hulzen werden aangetroffen, gaat de recherche er (mede vanwege getuigenverklaringen) wel vanuit dat er sprake is geweest van vuurwapengebruik. Het slachtoffer verblijft nog in het ziekenhuis en heeft nog geen verklaring af kunnen leggen.