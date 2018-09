Meer dan 200.000 euro gedoneerd voor slachtoffers Oss

Met de actie om held te doneren voor de slachtoffers en nabestaanden van het drama wat zich heeft afgespeeld op het spoor in Oss, is al meer dan 200.000 euro opgehaald. Dit bedrag blijft verder oplopen.

Op zaterdag stond de teller al op 150.000 euro. Initiatiefnemer Nick Nietveld uit Almere hoopte volgens Omroep Brabant een bedrag van 60.000 euro binnen te halen. Het geld is bedoeld om de uitvaart van de vier kinderen te betalen en de aanpassingen in of om het huis van het meisje en begeleidster die zwaar gewond raakten. Doneren kan nog tot en met vrijdag 28 september.

Komende week zullen de dodelijke slachtoffertjes worden begraven. Op 8 oktober zullen de slachtoffers worden op 8 oktober herdacht.