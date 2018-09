Bij AH pin- en kassaloos shoppen

Albert Heijn to go klanten kunnen vanaf vandaag nóg sneller hun koffie, lunch of tussendoortje halen. De twee AH to go’s in het Amsterdams Medisch Centrum hebben de primeur; in deze winkels kunnen klanten vanaf deze week met de tap to go kaart shoppen en hoeven ze niet meer langs de kassa.

AH to go gelooft in de toekomst pin- en kassaloos shoppen en wil klanten in alle 80 to go winkels de mogelijkheid geven hiervan gebruik te maken. Volgende week volgt de AH to go bij het metrostation op Amsterdam CS. CM.com, een platform voor berichten, bellen, betalingen en toegang verzorgt de technologie voor de automatische betalingen.

Het werkt heel eenvoudig:

Met tap to go kunnen klanten niet alleen heel snel iets lekkers halen, ze kunnen ook makkelijk sparen voor gratis koffie, fruit of croissants met de spaarkaart in de app.

Jan-Willem Dockheer, directeur AH to go: ‘Dit is voor ons absoluut een mijlpaal. Onze klanten willen we altijd en overal volop keuze, kwaliteit en gemak bieden. Met tap to go brengen we dat gemak echt naar een volgend niveau. Wie staat er nu voor z’n plezier in de rij? Met tap to go behoort dit echt tot het verleden en kunnen klanten vrijwel direct genieten van dat heerlijke broodje of lekker sapje.’

In december 2017 startte AH to go met een test op het hoofdkantoor van Ahold Delhaize in Zaandam. In de eerste fase van de uitrol kunnen klanten tappen met de kaart of een Android telefoon. De andere besturingssystemen als iOs en Windows volgen later. Tap to go is een van de innovaties van Albert Heijn om gemak en keuze te bieden bij het boodschappen doen. Andere voorbeelden zijn de Albert Heijn Google Assistent, Mijn Voedingswaarden en de Allerhande chatbot.