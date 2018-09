Halogeenlampen maken plaats voor ledlampen

Energie besparen

Een van de grote voordelen van Ledverlichting is de efficiëntie: waar een gemiddelde halogeenlamp zo'n 35 tot 50 watt verbruikt, is dat bij een LED lamp slechts 5 tot 7 watt. Stel je voor dat je 20 lampen hebt die elk 50 watt verbruiken in jouw huishouden, dat scheelt enorm in de kosten! Ook een groot voordeel van LED lampen is dat deze veel langer meegaan in verbruik: met 50.000 branduren ten opzichte van 10.000-15.000 bij halogeenverlichting bespaar je dus ook flink op aanschafkosten van de lampen. Het is dus niet zo gek dat de halogeenlamp in de ban wordt gedaan.

Mogelijkheden

Niet alleen verbruiken LED lampen weinig, je kunt ze ook op veel manieren toepassen in je huishouden. Dankzij de digitale techniek kan je met gemak de lampen laten kleuren naar wens. Bij de halogeen verlichting was dit voornamelijk mogelijk door het wisselen van gekleurde plaatjes en/of coatings, hier regel je het simpelweg door een afstandsbediening te gebruiken. Je kunt slimme LED lampen in de vorm van E27 of GU10 plaatsen die allerlei kleuren uitstralen, maar je kunt ook gebruik maken van LED strips. Deze strips zijn makkelijk te plaatsen in je interieur achter een kast, de televisie of zelfs computermeubel. Vaak is een USB stroomvoorziening voldoende, adapters zijn dus ook overbodig.

Dimmers

Wanneer je de oude halogeen lampen uit je huisraad gooit, is het verstandig om dit ook met je dimmer te doen als deze aanwezig is. Een halogeen dimmer gebruikt een andere techniek als die van LED variant. LED lampen kunnen anders kapot gaan als je deze hierop aansluit. Daarbij moet je altijd controleren of de betreffende LED lamp dimmen ondersteunt.