Kerkpenningmeester liet 1,8 miljoen euro in eigen zakken verdwijnen

Kerkrekening

De man wist als penningmeester van de Waalse kerk in Leiden een aantal jaren lang geld weg te sluizen van de kerkrekening. In totaal zou 1,8 miljoen euro zijn verdwenen in de periode van 2010 tot 2014', aldus het OM.

Restauraties

De verduistering gebeurde in een periode dat er net restauraties plaatsvonden aan de kerk en het orgel. Daarvoor waren al flinke bedragen begroot. Daarnaast wist de penningmeester steeds met smoesjes de controle van de jaarrekening uit te stellen. En als er al was gecontroleerd door de kerkelingen, die goed van vertrouwen waren, dan hadden ze slechts misleidende factuurregels gevonden.

Overboekingen

Onder omschrijvingen als 'Meerwerk factuur' of 'Orgelrestauratie termijnbetaling' boekte verdachte steeds geldbedragen over naar zijn eigen rekening. Door het in het karakter van de reeds gaande renovatie te passen, viel het lange tijd niemand op.

Geen enkele factuur of kwitantie

Zijn argument nu, dat hij daarvan aannemers en werklieden contant heeft betaald, vindt het Openbaar Ministerie niet geloofwaardig. 'Vanuit de verantwoordelijkheid van zijn functie had verdachte zelfs de aanschaf van een doosje paperclips administratief moeten verantwoorden,' zei de officier van justitie maandag op zitting. 'Verdachte heeft echter geen enkele factuur of kwitantie overlegd en geen enkele getuige die zijn bewering kan staven.'

Eigen vermogen

De officier van justitie schetste verder het beeld hoe verdachte een belangrijk stuk Nederlandse kerkelijke geschiedenis in gevaar heeft gebracht. De verwachtingen voor het voortbestaan van de geloofsgemeenschap en het cultureel erfgoed zijn ook nu nog dramatisch. Waar eind 2011 nog een eigen vermogen van 3,1 miljoen euro in kas was, was daar eind 2014 nog maar 700.000 euro van over. In de zak van de penningmeester was toen 1,8 miljoen verdwenen. 'Een modale Nederlander zou daarvoor ruim 53 jaar moeten werken,' zo plaatste de officier van justitie het bedrag in perspectief. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.