Zeven Albanezen aangehouden bij antidrugs acties Rotterdam-Zuid

Afgelopen weken, tijdens acties om drugshandel en overlast te bestrijden, arresteerde de politie in Rotterdam-Zuid in drie verschillende zaken zeven Albanezen en namen zij enkele kilo’s drugs en versnijdingsmiddelen in beslag. 'Goed verstopt in auto’s en woningen vonden ze daarnaast in totaal bijna 110.000 euro en een patroonhouder met munitie voor een automatisch wapen', zo meldt de politie dinsdag.

Panden geobserveerd

In de strijd tegen drugs en bijbehorende criminaliteit en overlast hielden agenten van Flexteam Zuid en de Parate Eenheid de laatste tijd meerdere panden in de gaten. Deze huizen waren bij eerdere surveillances om verschillende redenen opgevallen, bijvoorbeeld doordat er auto’s korte bezoeken brachten. Op de Brede Hilledijk, de Polderstraat en de Prinsendijk leidde de extra aandacht tot mooie vangsten.

Coke in zijn broek

Op vrijdag 14 september verliet een 36-jarige Albanees aan het begin van de avond een van de woningen die in de gaten werd gehouden, en stapte in een taxi. In het centrum van Rotterdam controleerden agenten de man. In zijn broek bleek hij 1.5 kilo cocaïne verstopt te hebben. Voor de agenten een reden om ook de woning aan de Brede Hilledijk te vereren met een bezoek, waar de verdachte zojuist vandaan was gekomen. Een 42-jarige Albanees die daar net het pand verliet en een 51-jarige landgenoot van hem die nog binnen was, werden aangehouden. De woning bleek een versnijdingspand te zijn. Zo’n 7 kilo versnijdingsmiddelen, een paar honderd gram cocaïne en materialen die worden gebruikt om drugs te versnijden en te verhandelen zijn in beslag genomen.

Vrijwel onzichtbaar

Zaterdag 15 september ging het Flexteam van district Zuid nogmaals op pad met een team van de Parate Eenheid. Zij werden gealarmeerd door het gedrag van een automobilist bij een woning aan de Polderstraat. Toen de man na korte tijd weer wegreed, zette de politie hem aan de kant en controleerden ze zijn hele auto nauwgezet. Die zorgvuldigheid wierp zijn vruchten af toen ze vrijwel onzichtbaar verstopt in een verborgen ruimte twee pakketten vonden, die elk 10.000 euro aan contanten bleken te bevatten. De twee inzittenden, Albanezen van 30 en 41 jaar, werden aangehouden op verdenking van witwassen.

Verborgen ruimtes

In afstemming met het Openbaar Ministerie gingen de agenten toen ook de woning in, en vonden na uitvoerig en secuur zoeken een aantal verborgen ruimtes waarin nog veel meer geld lag en bovendien een patroonhouder met munitie voor een automatisch vuurwapen, een geldtelmachine, tientallen grammen cocaïne en verpakkingsmaterialen. Samen met het geld uit de auto gaat het gevonden bedrag om bijna 78.000 euro. De 25-jarige Albanese man die in de woning aanwezig was, werd ook gearresteerd. Hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit voorlopig nog vast.

Zus

Vrijdag 21 september deed de politie een derde doorzoeking in een pand aan de Prinsendijk. De bewoonster van dat pand is de zus van de 25-jarige Albanese man die bij de Polderstraat werd aangehouden. In een verborgen ruimte in de auto van de vrouw trof de politie 2 kilo cocaïne en €32.000,- . Ook zij is voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft voorlopig vastzitten.

Versnijdingsmiddelen

Harddrugs bestaan uit drugs en versnijdingsmiddelen. Die verhouding is meestal 1:1 of 1:2. Die versnijdingsmiddelen maken dus wezenlijk deel uit van de criminele wereld van drugshandelaren. Daarom pakken we deze vorm van ondermijnende criminaliteit ook aan. Want ook met versnijdingsmiddelen wordt veel crimineel geld verdiend.