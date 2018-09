Voormalig schooldirectrice (50) opgepakt om fraude

De politie heeft dinsdagochtend een 50-jarige vrouw uit Rhoon aangehouden voor valsheid in geschrift, verduistering en oplichting, zo heeft de politie bekendgemaakt.

Schooldirectrice

'De verdachte was werkzaam als directrice bij een school voor speciaal onderwijs. De school valt onder een stichting die onder meer het openbaar voorgezet speciaal onderwijs in de regio Rotterdam verzorgt', aldus de politie

Strafrechtelijk onderzoek

Vorig jaar oktober kwamen de onregelmatigheden in de boekhouding aan het licht. De stichting liet een extern bureau onderzoek verrichten. In december 2017 is er, na aanleiding van het interne onderzoek, aangifte gedaan bij de politie. Uit nader onderzoek door de financiële recherche blijkt dat de verdachte voor vele tienduizenden euro’s valse facturen heeft opgemaakt en ter declaratie heeft ingediend.

Waardevolle goederen

De politie heeft haar woning doorzocht en daarbij zijn waardevolle goederen in beslaggenomen zoals tv’s, een auto en een zwembad. Zij is aangehouden en wordt momenteel verhoord.