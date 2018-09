Rapid Response Team politie arresteert 'Allah Akbar' roepende man Den Haag

Woensdagmiddag heeft een Rapid Response Team (RRT) van de politie een 22-jarige man uit Zoetermeer in Den Haag op de Telexstraat gearresteerd nadat deze Allah Akbar had geroepen. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

'Allah Akbar'

De politie kreeg omstreeks 14.00 uur de melding van een verdachte situatie in de Telexstraat waarbij een gasfles zou lekken. De politie heeft vervolgens het gebied afgezet. Een man zou volgens getuigen 'Allah Akbar' hebben geroepen. Er werd vervolgens een RRT van de politie ingezet.

Tankstation ontruimd

Uit voorzorg werd er ook een tankstation aan de Fruitweg ontruimd. Het RRT heeft de man aangehouden. Deze zat in een auto en is door middel van de 'uitpraatprocedure' uit zijn auto gehaald. Die auto is onderzocht door een explosieven expert van de politie. Daarbij zijn geen explosieven aangetroffen. De politie heeft de aangehouden man meegenomen naar het bureau voor verhoor. Alle mogelijke scenario's worden onderzocht.