Auto medeverdachte Korrewegschutter in vlammen opgegaan

De politie in Groningen is een onderzoek gestart naar een autobrand in de Kastanjelaan. Hier ging afgelopen nacht een SUV in vlammen op. Volgens bronnen zou de auto van een vriend van de Korrewegschutter zijn.

De vriend in medeverdachte in de zaak waarbij Azim A. zonder enige aanleiding een student neerschoot. Deze raakte hierdoor verlamd en zal de rest van zijn leven in een rolstoel moeten zitten.

Of de autobrand te maken heeft met de schietpartij is niet duidelijk. De politie laat weten dat het standaard is dat men onderzoek doet als er vermoeden bestaat van brandstichting.